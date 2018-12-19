Усик возглавил рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом

Усик возглавил престижный рейтинг. Фото: livesport

Forbes опубликовал очередной ежегодный прогноз Future Boxing Moneymakers.

В рейтинге названы боксеры, в будущем должны, по мнению издания, наибольшие шансы на значительный рост своих гонораров и приближения к лидерам профессионального бокса по этому показателю. Первое место в списке занял украинец Александр Усик, сообщает Klitschko-brothers.com.

"По мнению составителей рейтинга абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе нынешнего года значительно увеличил свои гонорары, объединил все пояса в своем дивизионе и вошел в рейтинги лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Усик заработал около 5 млн долл за участие в Суперсерии и около 4 млн фунтов за бой с Тони Беллью. Будущий рост его доходов, однако, связано с супертяжелым весом, и если он сможет получить титул в этой категории, его доходы могут приблизиться к доходам Джошуа и Сауля Альвареса ", - отмечается в сообщении.

На втором месте в рейтинге находится 22-летний чемпион мира в первом среднем весе из Мексики Хайме Мунгиу, который недавно подписал контракт с DAZN. Его переход в средний вес выглядит довольно ожидаемым, а возможно титульный бой со своим звездным соотечественником Саулем Альваресом может принести десятки миллионов долларов.

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Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер - на третьем месте, и его потенциал издание связывают с достаточно большой вероятностью того, что в следующем году боксер может провести поединок против Джошуа.