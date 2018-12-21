Усик стал лучшим боксером года

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 207
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1449
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3708
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4131
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1719
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2223
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
4
11
8
5
7
Девушка игрока &quot;ПСЖ&quot; показала яркие фото в купальнике
Девушка игрока "ПСЖ" показала яркие фото в купальнике
Игроки &quot;Динамо&quot; встретились с фанатами и провели автограф-сессию
Игроки "Динамо" встретились с фанатами и провели автограф-сессию
Юная украинская теннисистка похвасталась пикантными фото
Юная украинская теннисистка похвасталась пикантными фото
Игроки лондонского клуба устроили бурную вечеринку с алкоголем и девушками
Игроки лондонского клуба устроили бурную вечеринку с алкоголем и девушками
Ломаченко на фоне девушек в купальниках встретился с Педрасой - фото
Ломаченко на фоне девушек в купальниках встретился с Педрасой - фото
Видео
Все видео
Усик стал лучшим боксером года
Усик стал лучшим боксером года
Гарет Бэйл хет-триком вывел "Реал" в финал клубного Кубка мира - видео
Гарет Бэйл хет-триком вывел "Реал" в финал клубного Кубка мира - видео
"Что ты делаешь, Саша?!" - Усик рассказал детали боя с Белью
"Что ты делаешь, Саша?!" - Усик рассказал детали боя с Белью
Ломаченко рассказал, верит ли в Бога
Ломаченко рассказал, верит ли в Бога
Игрок сборной Украины отличился в Кубке Бельгии - видео
Игрок сборной Украины отличился в Кубке Бельгии - видео
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1431
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1575
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3168
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 377
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 07:52

Усик стал лучшим боксером года

1 Комментировать
  Усика назвали лучшим боксером года по версии ESPN. Фото: УНИАН
Усика назвали лучшим боксером года по версии ESPN. Фото: УНИАН

Украинский боксер Александр Усик признан лучшим боксером года по версии ESPN.

В этом году он победил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, выиграл первый сезон Всемирной суперсерии бокса и завоевал все самые престижные пояса в первом тяжелом весе.

В последнем бою в ноябре он защитил все свои пояса, отправив в нокаут британца Тони Беллью.

Александр Усик является чемпионом мира по версии WBC, WBO, IBF и WBA, владеет поясом журнала The Ring.

На награду претендовали еще один украинец Василий Ломаченко, а также Майки Гарсия, Джошуа и Морис Хукер. Ломаченко занял в рейтинге 2 место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Что ты делаешь, Саша?!" - Усик рассказал детали боя с Белью

Forbes опубликовал очередной ежегодный прогноз Future Boxing Moneymakers. Первое место в списке занял украинец Александр Усик. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе нынешнего года значительно увеличил свои гонорары, объединил все пояса в своем дивизионе и вошел в рейтинги лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Усик заработал около $ 5 млн за участие в Суперсерии и около 4 млн фунтов за бой с Тони Беллью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Усик стал лучшим боксером года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

В чемодан с бомбой террорист положил детскую одежду

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 56336
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 40128
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 28511
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12843
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12330
Спорт
Гарет Бэйл хет-триком вывел "Реал" в финал клубного Кубка мира - видео
Гарет Бэйл хет-триком вывел "Реал" в финал клубного Кубка мира - видео
 Просмотров: 1152
Цыганков к лету останется в "Динамо" - Чохонелидзе
Цыганков к лету останется в "Динамо" - Чохонелидзе Просмотров: 108
Визначлы, сколько команд будет в УПЛ следующего сезона
Визначлы, сколько команд будет в УПЛ следующего сезона Просмотров: 333
"Что ты делаешь, Саша?!" - Усик рассказал детали боя с Белью
"Что ты делаешь, Саша?!" - Усик рассказал детали боя с Белью
 Просмотров: 945
Уроженец Киева стал чемпионом мира во второй весовой категории
Уроженец Киева стал чемпионом мира во второй весовой категории
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
4
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 636
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua