Усик стал лучшим боксером года

Усика назвали лучшим боксером года по версии ESPN. Фото: УНИАН

Украинский боксер Александр Усик признан лучшим боксером года по версии ESPN.

В этом году он победил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, выиграл первый сезон Всемирной суперсерии бокса и завоевал все самые престижные пояса в первом тяжелом весе.

В последнем бою в ноябре он защитил все свои пояса, отправив в нокаут британца Тони Беллью.

Александр Усик является чемпионом мира по версии WBC, WBO, IBF и WBA, владеет поясом журнала The Ring.

На награду претендовали еще один украинец Василий Ломаченко, а также Майки Гарсия, Джошуа и Морис Хукер. Ломаченко занял в рейтинге 2 место.

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Forbes опубликовал очередной ежегодный прогноз Future Boxing Moneymakers. Первое место в списке занял украинец Александр Усик. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе нынешнего года значительно увеличил свои гонорары, объединил все пояса в своем дивизионе и вошел в рейтинги лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Усик заработал около $ 5 млн за участие в Суперсерии и около 4 млн фунтов за бой с Тони Беллью.