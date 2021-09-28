Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе 34-летний Александр Усик остался недоволен своей гонораром за бой против Энтони Джошуа.

По сообщению СМИ, гонорар украинца состав €4.1 млн, но сумма может вырасти до €6.8 млн.

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"О количестве денег я вам еще не могу сказать, поскольку это то, что пишут в интернете, кто-то знает, говорят знатоки и все остальное. Хотелось бы намного больше. Не могу вам сказать, чтобы не обманули", - цитирует боксера "Трибуна".

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.