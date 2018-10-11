Украину в матче против Италии спасла ударная пятиминутка

Украина провела слабый первый тайм

Вничью - 1:1 сыграли товарищескую игру в Генуе футболисты сборных Италии и Украины. На гол Бернардески точным ударом ответил Малиновский.

Первая половина игры напомнила 90-ые годы, когда гранды европейского футбола играли против нас, как хотели. Множество моментов в итальянской сборной и по сути ни одного - в нашей. Украина настолько смутилась под прессингом хозяев, что, фактически, играла без мяча. Чудо, что подопечные Манчини не наказали нас несколькими забитыми мячами.

Провалилась наша полузащита и, в первую очередь, Сергей Сидорчук. Динамовец продемонстрировал "лучшие" образцы своей клубной игры. Науменьшееколичество мысли и творчества в первом тайме было именно в Сидорчука.

Итальянская хватка ослабла после замен Бернардески и Вератти

Не пошел с поля без "своего" мяча Андрей Пятов, но язык не поворачивается обвинить его в пропущенном мяче. В первые 60 минут игры наш голкипер несколько раз спасал сборную от неминуемых голов. Особенно опасно хозяева атаковали правым флангом, раз за разом переигрывая любителя лайков Путина Николая Матвиенко. Собственно, и гол пришел оттуда.

Где-то после замены Сидорчука на Степаненко у нас начали просматриваться зародыши контригры. Защитники научились выходить из обороны длинным диагональным пасом, полузащите удавались неплохие комбинации, в результате которых мы в течение 5 минут имели три 100% момента, один из которых удалось реализовать Малиновскому. Впрочем итальянская хватка ослабла после замен Бернардески и Вератти.

Руслан Малиновский потихоньку становится лидером этой сборной. Прекрасный гол и удар в перекладину со штрафного - лишнее доказательства написанному. Даже разрекламированный Донарумма выглядел статистом, когда Руслан пробил на силу свой штрафной. По крайней мере, сейчас в центре полузащиты Малиновский выглядит несомненным игроком основы.

Голы:

1:0 – 55 Бернардески, 1:1 – 62 Малиновский.

Италия – Доннарумма, Бираги (Кришито, 88), Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Пиччини, 84), Бернардески (Иммобиле, 57), Верратти (Бонавентура, 70), Кьеза, Жоржиньо, Инсинье (Берарди, 78), Барелла (Пеллегрини, 78).Украина – Пятов, Бурда, Матвиенко, Ракицкий (Кривцов, 88), Караваев, Коноплянка (Петряк, 73), Марлос (Цыганков, 46), Сидорчук (Степаненко, 56), Зинченко, Малиновский, Яремчук (Кравец, 76; Бутко, 90).

Предупреждения:

Ракицкий (36), Бурда (47), Верратти (51), Кьеза (90).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина сыграла вничью со сборной Италии

Следующую игру сборная Украины сыграет 16 октября в Харькове. В рамках Лиги Наций украинцы будут принимать сборную Чехии.