Украинская пресса отреагировала на матч "Динамо" - "Бенфика"

Киевляне неожиданно потеряли победу в конце матча. Фото: "Динамо"

Украинская пресса проанализировала вчерашнее нулевую ничью в матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Бенфика". Большинство изданий называют ее справедливой.

"Трибуна" обращает внимание на реакцию тренера киевлян Мирчи Луческу.



"Мирча Луческу в технической зоне эмоциями не разбрасывался. Нет смысла возмущаться оплошностям, когда в центре защиты у тебя пара вчерашних выпускников академии, а на острие атаки 22-летний форвард с минимумом еврокубковых выступлений в статистике. 76-летний тренер работает с недостатком опыта в подопечных уже второй год.

Даже самый эмоциональный момент матча - отменен из-за вмешательства ВАР победный гол Шапаренко - тренер прокомментировал сухо. "Если там был офсайд, то это наша ошибка. Не надо было в него попадать".

Мирча говорит рационально. Ты понимаешь, что ничья - справедливый результат, чем победа. Но как же круто накрыло "Олимпийский" на 93-й минуте, когда ненадолго заискрилось турбулентное ощущение вознагражденной работы в течение всего матча, в котором соперник мало что откусил с собственной доминации и мог за нее поплатиться.

Тот случай, когда "потерянная победа" и "отстоянная ничья" обозначаются разные и одно и тоже одновременно. И определиться с восприятием результата и углом его подачи не легче даже на следующий день.

"dynamo.kiev.ua" цитирует известного тренера Юрия Бакалова.

"Концовка матча получилась красивой, но зафиксированный у Гармаша офсайд все испортил. Сложный поединок получился. Динамовцы очень много оборонялись внизу — ближе к своей штрафной. Как я понимаю, такой установка была от Мирчи Луческу.

В первом тайме киевляне имели проблемы с выходом в атаку, а во втором — "Бенфика" физически подсела. Заметно было, что "Динамо" специально отдало инициативу, мяч много ходил по половине поля "бело-синих", но кроме двух ударов Романа Яремчука, гости ничего создать не смогли.

"Террикон" почем зря кроет Дениса Гармаша.

Киевляне построили игру на контратаках и имели шанс забить в начале матча, когда Шапаренко со штрафного бил под перекладину. Игравший на острие атаки "Динамо" Шкурин бегал практически без мяча, и во втором тайме уступил место Гармашу, который сыграл на непривычной позиции форварда. И это был просчет тренера команды Мирчи Луческу. Гармаш постоянно забирался в офсайд, и едва не нарвался на красную карточку. А последний его офсайд стоил команде победы, когда Шапаренко забил на последних секундах матча. После VAR гол был отменен. И винить в этом кроме себя динамовцам некого".

Но как же круто накрыло "Олимпийский" на 93-й минуте, когда ненадолго заискрилось турбулентное ощущение вознагражденной работы

sport.ua тоже пишет о справедливом итоге матча:

"Возникло ощущение, что после этого пружина "Динамо" разожметтся в концовке матча и выстрелит. Так и произошло. В компенсированные три минуты подопечные Луческу создали больше, чем за весь матч. Сначала Шапаренко потряс перекладину ударом из-за пределов штрафной, Буяльский добивал - голкипер отбил, а затем рикошетом мяч попал в штангу. Затем Шапаренко после паса Гармаша с фланга ввел в экстаз болельщиков "Динамо", переправив мяч в сетку. Вот она пружина! Но радость была преждевременной: после просмотра ВАР арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Гармаша.

В итоге, нулевая ничья, которая, в целом, если абстрагироваться от последних минут, выглядит вполне справедливой. На большее "Динамо" не наиграло. Будем надеяться, что в этой Лиге чемпионов команда, как и говорил Луческу, все же сделает шаг вперед".

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В следующем туре "Динамо" сыграет с "Баварией" в Мюнхене, а "Бенфика" встретится с "Барселоной" в Лиссабоне. Обе игры состоятся 29 сентября. Пока в группе лидирует "Бавария".