Украинец забил классный гол в чемпионате Венгрии - видео

Петряк забил гол в ворота "ВиДи"

Український півзахисник Іван Петряк зрівняв рахунок у матчі 18-го туру чемпіонату Угорщини "Віді" - "Ференцварош". Наш півзахисник вийшов в основному складі і відіграв весь матч.

Господарі повели в рахунку, але на 37-й хвилині Петряк відновив рівновагу. Він отримав хороший пас від Ланцафаме, вийшов один в один і відправив м'яч від поперечини в ворота Віді.

Цей гол став п'ятим для Івана Петряк в нинішній угорській першості. Проте, уникнути поразки гостям не вдалося. У підсумку, Ференцварош поступився 1:2 і зазнав першої поразки в нинішньому сезоні. Незважаючи на це підопічні Сергія Реброва лідирують в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи "Віді" на п'ять очок.

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Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров потрапив у конфліктну ситуацію з капітаном команди Даніелем Беде.