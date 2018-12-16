Украинец установил рекорд в НБА - видео

Михайлюк помог своему клубу одержать победу. Фото: 24tv.ua

Украинский форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк провел результативный матч в чемпионате НБА против "Шарлотт Хорнетс".

В этом матче "Лейкерс" одержали победу со счетом 128:100. В нем украинец набрал 12 очков, что стало дня него личным рекордом в НБА. Также на его счету один подбор и четыре результативные передачи.

Михайлюк реализовал три из шести трехочковых бросков, однажды забил с линии штрафного, а также отметился зрелищным аллей-упом, сообщает "Апостроф".

Благодаря этой победе "Лейкерс" поднялись на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

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Клуб из Лос-Анджелеса одержал третью победу в четырех последних матчах.