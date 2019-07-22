Украинец стал победителем теннисного турнира в США

Сергей Стаховский в четвертый раз в карьере выиграл парный турнир

Украинский теннисист Сергей Стаховский стал победителем травяного турнира ATP в Ньюпорте (США) в парном разряде.

В паре с испанцем Марселем Гранольерсом украинец победил в тяжелом поединке против Марсело Алеваро из Сальвадора и мексиканца Мигеля Анхеля Рейес-Варелы.

Украинско-испанская пара уступила в первом сете на тайбрэйке в тяжелой борьбе, после чего реабилитировалась во втором со счетом 6:4. Решающий сет принес победу Стаховскому и Гранольерсу со счетом 13:11.

ATP. Ньюпорт. Финал. Парный разряд

Сергей Стаховский/Марсело Гранольерс (Украина/Испания) — Марсело Алеваро/Мигель Анхель Рейес-Варела (Сальвадор/Мексика) 2:1 (6:7 (10), 6:4, 11:9)

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Этот турнир стал четвертый парным для Стаховского, на котором он победил. Также на счету 33-летнего теннисиста четыре победы в одиночном разряде.