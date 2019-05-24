Молодежная сборная Украины будет играть при поддержке собственных болельщиков во Дворце Спорта.

Украина примет чемпионат мира по хоккею U-20 в Дивизионе IB. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины на своей странице в Facebook.

Мировое первенство примет Киев. Соревнования пройдут с 10 по 17 декабря 2019 года. На проведение турнира также претендовали Франция, Польша, Венгрия, Италия и Эстония.

В прошлом году на чемпионате мира в польском Тыхы сборная Украины U-20 заняла 5-е место и сохранила прописку в Дивизионе IB.

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Напомним, что взрослая сборная Украины по хоккею также осталась в Дивизионе IB. По итогам чемпионата мира, прошедшего в Эстонии, украинцы заняли пятое место в группе.