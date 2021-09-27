У "Динамо" нет никаких шансов против "Баварии "- Сабо

Йожеф Сабо три года возглавлял сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший тренер сборной Украины 80-летний Йожеф Сабо не верит, что "Динамо" сможет набрать очки в матче второго тура Лиги чемпионов против "Баварии".

По словам Сабо, главной проблемой киевлян является отсутствие результативного форварда.

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"Как "Динамо" будет играть против "Баварии"? В опорную зону выйдет Сергей Сидорчук, в средней линии появится Николай Шапаренко, который слабо сыграл против "Шахтера".

Не понимаю, кто выйдет в "Динамо" в атаке. У киевлян сейчас шесть нападающих, а на острие действует Денис Гармаш. Он работоспособный, нагнетает в чужой штрафной, три-четыре года назад был полузащитником и физически был на уровне. Но его выход в атаке меня удивляет.

Что бы Мирча Луческу не придумывал против "Баварии", я не дам "Динамо" на успех в мюнхенском матче ни одного процента ", - цитирует Сабо "Команда 1".

Матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября в Мюнхене. Начало игры в 22:00. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В последнем матче чемпионата Украины "Динамо" победило в гостях "Рух" - 2:0 и возглавляет таблицу УПЛ.