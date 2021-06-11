Турецкий гранд охотится за Ярмоленко

Турецкий "Галатасарай" заинтересован в услугах игрока "Вест Хэма" и сборной Украины 31-летнего Андрея Ярмоленко.

Стамбульский клуб хочет подписать Ярмоленко во время летнего трансферного окна, сообщает FutbolArena.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У разбитого корыта: что делать Реброву

По словам агента футболиста Вадима Шаблия, представители "Галатасарая" буквально каждый день выходят на связь с представителем Ярмоленко, чтобы продвинуться в вопросе потенциального трансфера.

Контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года. Украинец выступает в АПЛ с лета 2018 года.

В сезоне 2020/21 Ярмоленко сыграл 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач.

Андрей готовится к старту на Евро-2020/21 в составе сборной Украины.