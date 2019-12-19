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четверг, 19 декабря 2019 13:16

Тренер "Шахтера" сыграет против своего врага

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Тренер &quot;Шахтера&quot; сыграет против своего врага
Тренер "Шахтера" Луиш Каштру возглавлял "Порту", который является главным врагом "Бенфики"

В 1/16 финала футбольной Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против португальской "Бенфики"

Что нужно знать о будущем сопернике дончан?

"Бенфика" провалилась в Лиге чемпионов. Соперник "Шахтера" смог занять только третье место в своей группе, пропустив в перед "Лейпциг" и "Лион". Речь о выходе в плей-офф ЛЧ для португальского клуба не стояла вообще. "Бенфика" только благодаря лучшим показателям личных матчей смогла опередить "Зенит" в борьбе третье место и проход в 1/16 ЛЕ.

Матч будет принципиален. Главный тренер "Шахтера" - португалец Луиш Каштру, который на родине работал с "Порту" - главным врагом "Бенфики". А селекционный отдел "Шахтера" возглавляет бывший скаут "Бенфики" Жозе Бота.

Первое место в национальном чемпионате - приоритет для "Бенфики", потому что дает прямую путевку в Лигу чемпионов. Поэтому матчами против "Шахтера" могут и пожертвовать


Соперник чемпиона Украины лидирует в португальской лиге. Отрыв от "Порту" составляет 4 очка. Третий - "Спортинг" - отстает на 13 пунктов. Первое место в национальном чемпионате - приоритет для "Бенфики", потому что дает прямую путевку в Лигу чемпионов. Поэтому матчами против "Шахтера" могут и пожертвовать.

Тренирует "Бенфику" 42-летний Бруно Лажи. Ему не хватает опыта. Только в текущем сезоне возглавил команду. До того, работал ассистентом в дубле "Бенфики". Отсутствие опыта дала о себе знать в первую в очередь матчах Лиги чемпионов. Лажы провалил гостевой матч против "Зенита" - 1: 3, что фактически стоило команде весенней участия в Лиге чемпионов.

Несмотря на то, что "орлы" - атакующая команда, главная звезда команды - 22-летний центральный защитник Рубен Диас. Трансфермаркет оценивает его в более 30 миллионов евро

Команды похожи по стилю. "Бенфика" и "Шахтер" пытаются играть в агрессивный, атакующий футбол первым номером через контроль мяча. В составе обеих команд много быстрых и техничных футболистов, фланговые защитники умеют и любят участвовать в атак.

Несмотря на то, что "орлы" - атакующая команда, главная звезда команды - 22-летний центральный защитник Рубен Диас. Трансфермаркет оценивает его в более 30 миллионов евро. Уже сейчас на этого игрока претендуют английские и испанские гранды.

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20 февраля "Шахтер" примет "Бенфику" в Харькове, а 27 февраля команда сыграют в Лиссабоне.

Автор: Сергей Тищенко
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