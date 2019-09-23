Тренер "Шахтера" объяснил, почему Коноплянка так мало играет

Коноплянка мало играет из -за "Шахтер" за плохой физической формы

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о физических кондициях полузащитника Евгения Коноплянки.

По словам наставника дончан, Коноплянке еще необходимо набрать оптимальную форму, чтобы проводить на поле больше игрового времени.

"Футболисты не просто так проходили сборы летом на протяжении 5-6 недель. У Коноплянки этого не было, также он не играл в наших товарищеских матчах. Ему нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции. Он уважает команду и ответственно подходит к тренировкам", — заявил Каштру в интервью программе "ПроФутбол".

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Евгений Коноплянка провел в составе "Шахтера" три матча, однако ни разу не выходил в стартовом составе.