Тренер "Баварии" не сомневается в победе над "Динамо"

Юлиан Нагельсман летом 2021 возглавил "Баварию" .Фото: Gettyimages.com

Наставник "Баварии" 34-летний Юлиан Нагельсманн не сомневается в своей победе над "Динамо" в матче второго тура Лиги чемпионов.

По словам немецкого тренера, он в совершенстве изучил команду Мирчи Луческу.

"Моя цель - всегда знать максимум о сопернике, я хочу углубляться в детали. "Динамо" играет с позиции силы в большинстве матчей внутреннего чемпионата. У Киева молодая команда с кучей талантливых футболистов. Виктора Цыганкова хочет подписать не один зарубежный клуб.

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В Суперкубке Украины и в матче с "Бенфикой" они меньше владели мячом. Нам придется найти подход к компактной обороны соперника. Киев часто садится в низкий блок, поэтому мы должны смело играть с высокой линией обороны и не пропускать контратаки. Я уверен в своей команде, но необходимо было досконально изучить "Динамо".

Я уверен, мы выиграем этот матч. Мы хотим оставаться на вершине группы.

Мы должны подтвердить статус одного из фаворитов турнира. В конце концов трофей поднимает над головой та команда, которая выигрывает больше матчей. "Бавария" хочет быть этой командой. Задача на игру с "Динамо" - набрать три очка. Наша цель - остаться на вершине группы.

Также есть тактическая задача - надежно играть с высокой линией обороны. Противодействие контратаки "Динамо" будет иметь завтра важное значение. Если мы реализуем свой план, то оправдаем роль фаворита матча", - цитирует Нагельсманна Kicker.

Матч "Бавария" - "Динамо" состоится 29 сентября. Начало игры в 22:00. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В другом матче группы "Бенфика" будет принимать "Барселону".