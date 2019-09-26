Тренер "Аталанты" похвалил Малиновского после победы над "Ромой"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Ромой" в матче 5-го тура Серии А.
"Отличная игра против оппонента, который продолжает свое развитие. "Рома" растет, мы опасались перед матчем соперника.
Малиновский хорошо сыграл, он игрок высокого уровня. Рад и за Кьяера, которого мы подписали в последний день трансферного окна", - цитирует Гасперини официальный сайт "Аталанты".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунин претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы
Руслан Малиновский сыграл полный матч 5-го тура Серии А против "Роми", а "Аталанта" получила выездную победу 2:0.
×
Комментарии