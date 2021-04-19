"Тоттенхэм" уволил Моуринью

Жозе Моуриньо возглавлял "Тоттенхэм" в конце 2019 года. Фото: рейтер

Главный тренер "Тоттенхэма" 58-летний Жозе Моуринью отправлен в отставку.

Португальский тренер провел встречу с президентом "шпор" Дэниэлом Леви, на которой высказался против участия "Тоттенхэма" в европейской Суперлиге. А сегодня утром отказался выводить команду на тренировку, сообщает The Athletic.

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Руководство клуба решило расстаться с Моуринью и искать нового наставника до конца сезона, а летом уже найти нового полноценного тренера.

Сейчас у "шпор" лишь одна победа в шести последних матчах. За этот отрезок "Тоттенхэм" вылетел из Лиги Европы от "Динамо" Загреб.

12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL), в которой примут участие 20 команд. Среди них и "Тоттенхэм". Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм" в конце 2019 года. В текущем сезоне команда идет седьмом месте в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на пять очков.