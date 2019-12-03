Тайсон стал лучшим футболистом Украины 2019

Тайсон - лучший игрок Украины 2019 года. Фото: из открытых источников

В понедельник, 2 декабря, на НСК "Олимпийский" состоялась церемония награждения "Футбольные звезды Украины-2019". В рамках мероприятия были определены лучшего футболиста 2019 года.

Лучшим футболистом 2019 стал игрок донецкого "Шахтера" Тайсон.

Он оказался лучше партнера по команде Марлоса, а также опередил в голосовании лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова, сообщает "24 канал"

Лучший голкипер среди мужчин - Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк)

Лучший украинский легионер -Александр Зинченко ( "Манчестер Сити")

Лучший тренер мужских команд - Андрей Шевченко (главный тренер национальной сборной Украины)

Лучший тренер молодежных команд - Александр Петраков (тренер сборной Украины Ю-17)

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В прошлом сезоне Тайсон вместе с "Шахтером" оформил так называемый "золотой дубль". Как известно, "горняки" выиграли национальное первенство и Кубок Украини. Всего на счету бразильца в прошлом сезоне 35 матчей, 6 голов и 15 результативных передач.