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понедельник, 13 января 2020 09:56

Тайсон рассказал, где продолжит карьеру после завершения контракта с "Шахтером"

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Тайсон рассказал, где продолжит карьеру после завершения контракта с &quot;Шахтером&quot;
В течение последних сезонов Тайсон был лидером "Шахтера". Фото: из открытых источников

Капитан "Шахтера" Тайсон рассказал о своем желании покинуть "Шахтер" и вернуться на родину.

"Думаю, что летом будет правильный момент для моего возвращения. Мой контракт с" Шахтером "завершится в этом году. У меня были предложения в прошлом году – Милан предложил за меня 30 миллионов евро, но меня не отпустили.

В этом году я больше не буду продлевать контракт – я намерен вернуться и быть рядом с семьей. Пришло время сосредоточиться на выступлениях в Бразилии. Хочу вернуться в "Интернасьональ" – это клуб, который дал мне все. Он помог мне стать настоящим профессионалом, достичь выступлений в Европе. Я хочу отблагодарить их, поэтому я постоянно веду переговоры со своим агентом. Есть много нюансов в этом переходе", – сказал Тайсон в комментарии Globo Esporte.

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Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. За это время бразилец успел стать капитаном "горняков" и провести 132 матча, в которых отметился 24 мячами.

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