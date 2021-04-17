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воскресенье, 18 апреля 2021 06:11

Тайсон расплакался на церемонии прощания с "Шахтером".

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Тайсон расплакался на церемонии прощания с &quot;Шахтером&quot;.
Тайсон устраивал демарши, лишь бы уйти из "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон трогательно попрощался с теперь уже своим бывшим клубом. Игрок переходит в бразильский "Интернациональ".

Церемонию проводов Тайсона начал генеральный директор клуба Сергей Палкин. Он привел статистику игрока - 299 матчей и 55 голов в оранжевой футболке. Палкин подарил Тайсону символический мяч, на котором выбиты его достижения.

Впоследствии слово взял игрок, который расплакался от добрых слов. Тайсон попросил прощения у команды за свое поведение последних месяцев, когда он конфликтовал с тренером Луишем Каштру.

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Тайсон после 8 лет в "Шахтере" возвращается на родину. В Бразилии он будет выступать за свой бывший клуб "Интернациональ". В перерыве между выступлениями за "Интернациональ" и "Шахтер" Тайсон три года выступал за харьковский "Металлист".

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