Тайсон официально нашел себе новую команду

"Интернасионал" официально представил бывшего игрока "Шахтёра" 33-летнего Тайсона.

Бразилец перешел в свой родной клуб на правах свободного агента и подписал контракт на два года, сообщает официальный сайт "Интернасионала".

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В новом клубе Тайсон будет выступать под десятым номером.

Полузащитник прошел процедуру медицинского освидетельствования, в ходе которой никаких проблем, препятствующих завершению сделки, обнаружено не было.

Автор: ФК "Интернасионал"

Тайсон начинал свои профессиональные выступления в "Интернационале". В 2010 году перешел в "Металлист", а в 2013 году стал игроком "Шахтера". "Горняки" отпустили бразильца не дожидаясь завершения сезона. У футболиста произошел конфликт с наставником команды Луишем Каштру.