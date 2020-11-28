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суббота, 28 ноября 2020 15:17

Тайсон и Джонс подерутся под утро

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Тайсон и Джонс подерутся под утро
Многие специалисты осуждали идею драться в таком возрасте. Фото Рейтер

29 ноября легендарные боксеры Майк Тайсон (58 побед – 6 поражений) и Рой Джонс-младший (75-9) проведут выставочный бой.

Бой будет состоять из восьми двухминутных раундов, а боксеры наденут уплотненные двенадцатиунцевые перчатки. Победитель получит специальный пояс WBC Black Lives Matter, а часть вырученных денег пойдет на благотворительность. Сообщает liga.net

54-летний Тайсон сбросил 45 кг перед боем, однако все равно на процедуре взвешивания перевесил 51-летнего Джонса на 4,6 кг.

Букмекеры считают фаворитом боя Тайсона: коэффициент на его победу составляет 1.66, а на победу Джонса – 2.66.

Бой Майк Тайсон – Рой Джонс-младший состоится на арене Стейплс-центр в Лос-Анджелесе. В Украине транслировать вечер бокса будет платформа Megogo 29 ноября, начиная с 5 утра по киевскому времени. Ожидается, что Тайсон выйдет на ринг с Джонсом не раньше 6 утра.

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54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Джонс последний раз боксировал в 2018-м, победив по очкам Скотта Сигмона.

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