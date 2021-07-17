Та же картина – экс-форвард "Динамо" не видит разницы между Хацкевичем и Луческу

Максим Шацких был помощником Хацкевича. Фото: dynamo.kiev.ua

Экс-тренер "Динамо" Максим Шацких поделился мнением о том, почему штаб Мирчи Луческу сразу вывел команду в Лигу чемпионов, а у штаба Александра Хацкевича это так и не получилось.

"Соперники были разные – это раз. По АЗ было видно, что они даже не тренировались. Команда только с карантина приехала. После 25-й минуты они уже умирали на поле. Как бы глаза не хотели – ноги не побегут.

"Брюгге" – это не то "Брюгге", с которым играли мы. В чемпионате они это тоже сейчас демонстрируют. Понятно, что со всеми нужно было играть. Они прошли, задача выполнена.

У нашего штаба был "Аякс", "Брюгге" и "Янг Бойз". В матче с "Янг Бойз" больше стечение обстоятельств нелепое было, должны были их проходить.

Куда "Аякс" дошел мы помним. Перед матчем с нами они еще и поработали на трансферном рынке на 60 миллионов.

Сильных схематических изменений не заметил между нашим "Динамо" и "Динамо" со штабом Луческу. Та же картинка, та же схема по-моему. Может несколько игроков появились – Забарный, Сирота", – сказал Шацких.

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Мирча Луческу в прошлом году впервые за четыре года привел "Динамо" к чемпионству. Алексндр Хацкевич был уволен в августе 2019 после вылета из Лиги чемпионов от бельгийского "Брюгге". Максим Шацких входил в тренерский штаб Хацкевича.