Сын Суркиса отбил 2 пенальти в матче "Динамо"

Вячеслав Суркис играет за юношескую команду "Динамо". Фото: Oleg Fedchenko / Facebook

Сын одного из владельцев "Динамо" Григория Суркиса стал одним из героев матча юношеской команды киевлян.

На юношеском турнире Vinnytsia Cup 2021 состоялись полуфинальные матчи. Киевское "Динамо" U-15 по пенальти переиграло харьковский "УФК-Металл" U-16.

Основное время завершилось вничью 1:1, и судьба путевки в финал решалась в серии пенальти. Первые 3 удара "Динамо" и "УФК-Металл" реализовали, а затем на авансцену вышел Вячеслав Суркис. Вратарь киевлян отбил 2 удара соперников и вывел свою команду в финал.

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Киевское "Динамо" лидирует в УПЛ. Команда Мирчи Луческу на 1 очко опережает "Шахтер", 28 февраля киевляне сыграют в гостях против ФК "Львов". Начало матча в 19:30.