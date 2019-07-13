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Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
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Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере прошла в полуфинал Уимблдонского турнира. В четвертьфинальном матче соревнований она обыграла чешку Каролину Мухова в двух партиях - 7:5, 6:4.

Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона. Ее победа была безусловно незабываемой.

В 1/2 финала Свитолина встретилась с румынкой Симоной Хелеп. Румынская теннисистка провела очень сильный матч. К сожалению, Свитолина уступила и проиграла со счетом 1:6, 3:6.

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Украинка позже прокомментировала свое выступление на Уимблдоне, назвав турнир незабываемым. Также Свитолина сообщила, что будет готовиться ко второй половине сезона.

"Незабываемый Уимблдон-2019! Теперь очень нужно немного полакомиться и продолжать подготовку ко второй половине сезона", - написала теннисистка в соцсети.

Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Уимблдона. Фото: j48tennis.net/соцсети
Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Уимблдона. Фото: j48tennis.net/соцсети
Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Уимблдона. Фото: j48tennis.net/соцсети
Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Уимблдона. Фото: j48tennis.net/соцсети
Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Уимблдона. Фото: j48tennis.net/соцсети

За выход в полуфинал Уимблдона Элина Свитолина заработала более 655 тыс. евро. Таким образом, украинская теннисистка не только впервые вышла в 1/2 финала турнира Большого Шлема, но и заработала рекордные в карьере призовые.

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13
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