Свитолина с победы стартовала на турнире в Мельбурне

Элина Свитолина занимает 5-е место в мировом рейтинге. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA 500 в австралийском Мельбурне.

В стартовом поединке Свитолина победила представительницу Германии Андреа Петкович - 6:1, 6:4.

В 1-м сете украинка отдала сопернице всего 1 гейм, а во 2-й партии на корте была борьба. Но в решающий момент Элина смогла дожать соперницу.

Следующей соперницей Свитолиной станет победитель пары Елена Остапенко с Латвии - Данка Ковинич, Черногория.

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Другая украинка Леся Цуренко проиграла Александре Саснович с Белоруссии и покинула турнир.