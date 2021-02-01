Свитолина с победы стартовала на турнире в Мельбурне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA 500 в австралийском Мельбурне.
В стартовом поединке Свитолина победила представительницу Германии Андреа Петкович - 6:1, 6:4.
В 1-м сете украинка отдала сопернице всего 1 гейм, а во 2-й партии на корте была борьба. Но в решающий момент Элина смогла дожать соперницу.
Следующей соперницей Свитолиной станет победитель пары Елена Остапенко с Латвии - Данка Ковинич, Черногория.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ястремская хочет обжаловать дисквалификацию в Лозанне
Другая украинка Леся Цуренко проиграла Александре Саснович с Белоруссии и покинула турнир.
×
Комментарии