Свитолина покидает чемпионат Франции

Свитолина не смогла показать свой лучший результат. Фото: Reuters

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина досрочно завершила выступление на втором в сезоне турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) с призовым фондом € 34,367 млн, который проходит в Париже.

За выход в четвертый круг соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина проиграла 33-й "ракетке" мира Барборе Крейчиковой из Чехии - 3:6, 2:6, передает Укринформ.

Путевку в четвертьфинал Ролан Гаррос Крейчикова разыграет с американкой Слоун Стивенс, которая одержала победу над чешкой Каролиной Муховой - 7:5, 6:3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Росийскую теннисистку могут посадить во Франции на 10 лет

Свитолина одиннадцатый играла на Открытом чемпионате Франции и восьмой - в основной сетке. Лучший результат - четвертьфинал в 2015, 2017 и 2020 годах. Ранее первенство оставил ее жених Гаэль Монфис. В июле состоится их свадьба.