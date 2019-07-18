Свитолина показала горячее фото с отдыха в Одессе

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала фото из Одессы, где она отдыхает у моря.

Спортсменка недавно вернулась в Украину из легендарного выступления на Уимблдоне.

На своей странице в Instagram теннисистка показала фото из родного города Одесса. На фото Свитолина позирует на лежаке в элитном одесском отеле на фоне моря.

Автор: Instagram "Под украинском солнцем", - подписала фото спортсменка

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Напомним, что накануне на Уимблдоне Свитолина дошла полуфинала, где уступила будущей победительнице румынке Халеп.