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понедельник, 19 августа 2019 12:36

Суркис рассказал, почему уволил Хацкевича

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Суркис рассказал, почему уволил Хацкевича

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире программы "Профутбол" на канале "2+2" прокомментировал увольнение Александра Хацкевича.

" У нас с Хацкевичем состоялся телефонный разговор. Я, естественно, предложил ему встретиться, когда улягутся эмоции, потому что я всю ночь не спал. Поговорив с ним, я ему сказал: "Александр Николаевич, отдыхайте. Подумайте, какие были допущены ошибки. Какие были позитивные моменты. Вы — молодой человек, вам еще работать тренером, и если не в этой команде, то в другой".

Результат остается, игра забывается. У нас не было игры в последних матчах, я подчеркиваю, у нас не было и результата. Почему? Мне сложно сказать. Полагаю, новый тренерский штаб все проанализирует, протестирует футболистов. Естественно, меня волнует и очень интересует вопрос: почему мы провалили начало сезона? Ведь были возложены большие надежды. Нужно, чтобы было качество игры, качество футбола. Чтобы когда нам попадают такие команды, как "Брюгге", чтобы мы шли не с валидолом на стадион, а с радостью, что мы эту команду обыграем. При счете 2:1 у меня не было уверенности, что мы эту команду победим. Если была выбрана неправильная тактика, неправильная стратегия этих двух матчей — то это вопрос уже к тренерскому штабу. Поэтому, тренерский штаб сегодня отдыхает, ловит рыбу, а работают другие люди," - сказал Игорь Суркис.

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Следующий свой матч "Динамо" проведет 24 августа, когда в рамках УПЛ в Киеве примет "Олимпик".

https://dynamo.kiev.ua
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