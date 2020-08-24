Суркис рассказал, отпустит ли Супрягу в Италию

Владислав Супряга забил за "Динамо" в стартовом туре УПЛ. Фото: ФК "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не намерен прощаться с форвардом 20-летним Владиславом Супряга.

В услугах футболиста заинтересованы представители итальянской Серии А, но владелец "Динамо" пока не получал никаких конкретных предложений.

"Многие сплетен вокруг упряжи. Владислав остается. Он будет играть в" Динамо ", он должен принести нам пользу. Не могу сказать, что мы с кем-то попрощаемся, у нас в клубе ни на кого нет предложений.

СМИ пишут, что интересуются тем или иным футболистом, но о конкретике мы можем говорить только тогда, когда будет конкретное предложение. Пока таких предложений не поступало", - сказал Суркис в программе "Великий Футбол".

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Владислав Супряга перешел в "Динамо" летом 2018 года. Прошлый сезон провел в составе "Днепра-1" на правах аренды. При Мирчи Луческу имеет все шансы стать основным форвардом команды.