Суркис оштрафовал Жерсона Родригеса

Один из лидеров "Динамо" 26-летний Жерсон Родригес попал в скандал.
Игрок сборной Люксембурга не приехал на запланированную рекламную съемку новой формы.
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"Режимщик". По данным наших источников в New Balance, люксембуржец привез проблемы им и себе, сорвав контрактные съемки рекламных роликов. Просто не приехал. Без предупреждений. NB предъявил финансовые претензии "Динамо", Суркис же положит их возмещения на Жерсона - нарушены прямые контрактные обязанности футболиста.
Месяц назад мы озвучивали желание клуба реализовать этот "товар" за 5 миллионов евро. Покупатели в очередь, не выстроились. Между тем внутри команды отношения к подобным выходкам Родригеса - не очень, скажем так. Терпят. Но всякому терпению приходит конец. И легионеру нужно об этом помнить", - пишет канал "Динамо Киев Inside".
Контракт Родригеса принадлежит "Динамо" с августа 2019-го после перехода из японского клуба "Джубило Ивата".
В последнем туре "Динамо" победило "Верес" - 4: 0. Родригес сыграл второй тайм.
4 августа "Динамо" сыграет товарищеский матч против "Фенербахче". 7 августа команда Луческу будет играть против "Зари" в рамках третьего тура УПЛ.
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