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понедельник, 02 августа 2021 11:41

Суркис оштрафовал Жерсона Родригеса

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Суркис оштрафовал Жерсона Родригеса
Жерсон Родригес с приходом Мирчи Луческу стал лидером "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров "Динамо" 26-летний Жерсон Родригес попал в скандал.

Игрок сборной Люксембурга не приехал на запланированную рекламную съемку новой формы.

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"Режимщик". По данным наших источников в New Balance, люксембуржец привез проблемы им и себе, сорвав контрактные съемки рекламных роликов. Просто не приехал. Без предупреждений. NB предъявил финансовые претензии "Динамо", Суркис же положит их возмещения на Жерсона - нарушены прямые контрактные обязанности футболиста.

Месяц назад мы озвучивали желание клуба реализовать этот "товар" за 5 миллионов евро. Покупатели в очередь, не выстроились. Между тем внутри команды отношения к подобным выходкам Родригеса - не очень, скажем так. Терпят. Но всякому терпению приходит конец. И легионеру нужно об этом помнить", - пишет канал "Динамо Киев Inside".

Контракт Родригеса принадлежит "Динамо" с августа 2019-го после перехода из японского клуба "Джубило Ивата".

В последнем туре "Динамо" победило "Верес" - 4: 0. Родригес сыграл второй тайм.

4 августа "Динамо" сыграет товарищеский матч против "Фенербахче". 7 августа команда Луческу будет играть против "Зари" в рамках третьего тура УПЛ.

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