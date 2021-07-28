Судьба форварда "Динамо" оказалась в руках узбекского футболиста

Супряга почти год не забивает за "Динамо". Фото: "Динамо"

Итальянский "Дженоа" вернулся к варианту с трансфером украинского нападающего "Динамо" Владислава Супряги.

Как сообщает Primocanale.it, проблема перехода в том, что генуэзскому клубу необходимо знать будущее своего форварда Эльдора Шомуродова, так как его трансфер принесет необходимые деньги.

Узбеком активно интересуется "Рома". Генуэзцы намерены выручить за футболиста €15 млн и после этого перейти к трансферу украинца.

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Владиславом Супрягой активно интересовались итальянские клубы, но их отталкивала цена нападающего. Раньше сообщалось, что президент "Динамо" Игорь Суркис тоже хочет получить за Супрягу €15 млн.