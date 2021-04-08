Старт "Ролан Гаррос" перенесли

Рафаэль Надаль занимает 2 место в рейтинге сильнейших теннисистов мира. Фото: REUTERS

Старт Открытого чемпионата Франции по теннису перенесли на неделю.

"Ролан Гаррос" -2021 начнется 30 мая, сообщает L'Equipe.

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Турнир вообще хотели отменить из-за третье волну пандемии коронавируса, но решили изменить дату начала.

В прошлом году Открытый чемпионат Франции по теннису состоялся в конце лета место мая. 1-ю часть теннисного сезона было отменено из-за карантина.

Победителем "Ролан Гаррос" -2020 среди мужчин стал Рафаэль Надаль. У женщин турнир выиграла полячка Ига Швьонтек. "Ролан Гаррос" должен стать 2-м турниром Большого шлема в сезоне. 1-м шлем стал открытый чемпионат Австрии. Australian Open прошел в запланированные сроки.