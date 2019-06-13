Стало окончательно известно, в каком клубе продолжит карьеру Гризманн

 
Ексклюзивы
1/5
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
3 Просмотров: 15147
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 6921
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 702
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2304
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 621
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2592
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5139
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 450
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 2016
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4672
Фото
Все фото
16
10
10
15
8
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Видео
Все видео
"Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли
"Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли
Мухаммед Али завершил бой с украинцем вничью
Мухаммед Али завершил бой с украинцем вничью
Корейский вратарь может затмить Лунина
Корейский вратарь может затмить Лунина
Украина победила Италию и вышла в финал молодежного Кубка мира
Украина победила Италию и вышла в финал молодежного Кубка мира
16-летний форвард "Реала" забил в ворота "Барселоны" с центра поля
16-летний форвард "Реала" забил в ворота "Барселоны" с центра поля
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1188
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2925
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5130
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1638
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
четверг, 13 июня 2019 12:00

Стало окончательно известно, в каком клубе продолжит карьеру Гризманн

  Комментировать
Стало окончательно известно, в каком клубе продолжит карьеру Гризманн
В июле Гризманн станет игроком "Барселоны"

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что бывший форвард команды Антуан Гризманн станет футболистом "Барселоны".

Напомним, звезда сборной Франции объявил об уходе из мадридского клуба в середине мая.

"Я уверен, где он продолжит карьеру. С марта известно, что его следующим клубом будет "Барселона"", — приводит слова функционера испанское издание "Sport".

В свою очередь, спортивный журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что стороны будущей сделки уже пришли к соглашению.

Контракт француза истекает в 2023 году, но после 1 июля сумма отступных, прописанная в договоре, снизится до 120 миллионов евро, после чего каталонцы смогут подписать нападающего. Сейчас клаусула составляет 200 миллионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барселона" может отказаться от двух звездных трансферов

В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах за "Атлетико", забив 21 гол и отдав 10 результативных передач.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало окончательно известно, в каком клубе продолжит карьеру Гризманн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Единственная в истории украинка выиграла чемпионский титул

Самое читаемое
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 1 Просмотров: 84720
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
12
 1 Просмотров: 65001
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 26297
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 21937
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 16755
Спорт
"Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли
"Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли
 Просмотров: 27
Единственная в истории украинка выиграла чемпионский титул
Единственная в истории украинка выиграла чемпионский титул
 Просмотров: 243
Сборная Украины обыграла Россию в 1/4 финала чемпионата Европы
Сборная Украины обыграла Россию в 1/4 финала чемпионата Европы Просмотров: 225
"Динамо" хочет вернуть Зозулю
"Динамо" хочет вернуть Зозулю Просмотров: 297
Сын Коломойского подписал контракт с украинским баскетбольным клубом
Сын Коломойского подписал контракт с украинским баскетбольным клубом Просмотров: 252
Больше всего комментируют
44
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
28
Нардеп от "Батькивщины" возглавил Службу внешней разведки
28
Ярош вступился за Зеленского
11
Приходько выиграла суд у Порошенко
Голосов: 277
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua