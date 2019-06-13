Стало окончательно известно, в каком клубе продолжит карьеру Гризманн

В июле Гризманн станет игроком "Барселоны"

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что бывший форвард команды Антуан Гризманн станет футболистом "Барселоны".

Напомним, звезда сборной Франции объявил об уходе из мадридского клуба в середине мая.

"Я уверен, где он продолжит карьеру. С марта известно, что его следующим клубом будет "Барселона"", — приводит слова функционера испанское издание "Sport".

В свою очередь, спортивный журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что стороны будущей сделки уже пришли к соглашению.

Контракт француза истекает в 2023 году, но после 1 июля сумма отступных, прописанная в договоре, снизится до 120 миллионов евро, после чего каталонцы смогут подписать нападающего. Сейчас клаусула составляет 200 миллионов.

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В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах за "Атлетико", забив 21 гол и отдав 10 результативных передач.