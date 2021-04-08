Стало известно, завершит ли карьеру Федерер в 2021 году

Роджер Федерер не играл в прошлом сезоне из-за травмы. Фото: Reuters

Легендарный швейцарский теннисист 39-летний Роджер Федерер не планирует завершить профессиональные выступления в 2021 году.

Федерер подал заявку на турнир, который должен пройти в немецком Галле в 2022-м, сообщает Tennisnet.com.

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В 2021 году швейцарец также примет участие в соревновании в Германии. Участие в турнире уже подтвердили Даниил Медведев, Андрей Рублев, Роберто Баутиста-Агути, Гоффен. Турнир пройдет 14 - 20 июня.

Федерер пропустил почти весь 2020-й из-за операции на колене. Роджер планирует постепенно набирать форму. В текущем рейтинге теннисистов швейцарец занимает 7-е место.

Роджер Федерер - двадцатикратный чемпион турниров Большого шлема, олимпийский чемпион и медалист, шестикратный победитель Итогового турнира, бывшая первая ракетка мира, семикратный лучший спортсмен Швейцарии.