Стало известно, сколько получил "Шериф" за победу над "Шахтером"

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

За победу в первом туре Лиги чемпионов над "Шахтером" чемпион Молдовы "Шериф" получил € 2,8 млн от УЕФА

€1 млн из этой суммы пойдет на игроков и тренерский штаб в качестве премиальных, сообщает, Meta-ratings.com.ua.

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"Шериф" смог победить "Шахтер" - 2:0. Команда Юрия Вернидуба забивала в каждом из таймов. В следующем туре чемпион Молдовы сыграет против "Реала" на "Саньяго Бернабеу".

"Шериф" возглавляет группу. На втором месте "Реал", который уступает по дополнительным показателям. "Шахтер" находится на последнем месте в группе.