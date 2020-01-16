Стало известно, сколько хочет получить "Гент" за Яремчука

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 351
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 1017
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 369
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 441
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 360
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 270
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1521
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2385
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3231
Фото
Все фото
11
11
6
12
7
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
Видео
Все видео
Матч лидеров чемпионата Украины по хоккею перерос в массовую драку
Матч лидеров чемпионата Украины по хоккею перерос в массовую драку
Украинец забросил мяч со своей половины поля в НБА
Украинец забросил мяч со своей половины поля в НБА
Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
"Думал, что из-за смены поколений у "Шахтера" выпадет два года. Сейчас вижу, что можно обойтись одним "- Грачев
"Думал, что из-за смены поколений у "Шахтера" выпадет два года. Сейчас вижу, что можно обойтись одним "- Грачев
Фанаты утопили Бялосток в огне
Фанаты утопили Бялосток в огне
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 864
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2682
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2043
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3915
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 972
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
четверг, 16 января 2020 14:37

Стало известно, сколько хочет получить "Гент" за Яремчука

  Комментировать
Стало известно, сколько хочет получить &quot;Гент&quot; за Яремчука
В текущем сезоне Роман Яремчук является лучшим бомбардиром "Гента". Фото: УАФ

Бельгийский "Гент" готов летом расстаться с украинским форвардом Романом Яремчуком не менее, чем за 15 млн евро.

Тренерский штаб команды надеется, что форвард сборной Украины поможет команде бороться за самые высокие места во второй части сезона. С Яремчуком Украинская готовы распрощаться только летом.

Во время зимней паузы "Гент" не планирует рассматривать предложения по продаже своего ведущего форварда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беседину грозит многолетняя дисквалификация

Роман Яремчук присоединился к Гента в августе 2017 года. Именно он является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне, имея в своем активе 14 забитых мячей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, сколько хочет получить "Гент" за Яремчука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

От Шуфрича к Новинскому: кто голосовал за "диктаторские законы" 6 лет назад

Украинский букварь издали в России

Марко Паславский: миллионер, который ушел на фронт

Российские войска пошли в наступление

Киборги: сегодня Украина чтит защитников ДАПа

Студента оплакивала вся страна

Самое читаемое
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 24203
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 14427
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением 1 Просмотров: 14238
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
4
 Просмотров: 10386
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование 15 Просмотров: 7281
Спорт
Скандальный легионер "Динамо" получил статус свободного агента - СМИ
Скандальный легионер "Динамо" получил статус свободного агента - СМИ Просмотров: 27
Стала известна дата следующего боя Беринчика
Стала известна дата следующего боя Беринчика Просмотров: 99
Матч лидеров чемпионата Украины по хоккею перерос в массовую драку
Матч лидеров чемпионата Украины по хоккею перерос в массовую драку
 Просмотров: 432
"Барселона" договорилась о первом зимнем трансфере
"Барселона" договорилась о первом зимнем трансфере Просмотров: 207
Украинец забросил мяч со своей половины поля в НБА
Украинец забросил мяч со своей половины поля в НБА
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
15
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
3
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
2
Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"
Голосов: 1739
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua