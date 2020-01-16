Стало известно, сколько хочет получить "Гент" за Яремчука

В текущем сезоне Роман Яремчук является лучшим бомбардиром "Гента". Фото: УАФ

Бельгийский "Гент" готов летом расстаться с украинским форвардом Романом Яремчуком не менее, чем за 15 млн евро.

Тренерский штаб команды надеется, что форвард сборной Украины поможет команде бороться за самые высокие места во второй части сезона. С Яремчуком Украинская готовы распрощаться только летом.

Во время зимней паузы "Гент" не планирует рассматривать предложения по продаже своего ведущего форварда.

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Роман Яремчук присоединился к Гента в августе 2017 года. Именно он является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне, имея в своем активе 14 забитых мячей.