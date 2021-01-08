Стало известно, сколько "Гент" хочет получить за Яремчука

Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: kaagent.be

Бельгийский "Гент" хочет получить за форвард сборной Украины € 20-25 млн.

Бельгийский клуб получал конкретные предложения по украинскому нападающему, но ответил отказом. "Гент" не устроила предложенная сумма компенсации, сообщает "ТаТоТаке".

20-30% от продажи игрока принадлежит "Динамо", которое воспитало форварда и включило соответствующую опцию в контракте.

Тransfermarkt оценивает игрока в €11 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023-го года.

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В текущем сезоне Роман Яремче забил 9 голов (1 с пенальти) и сделал 3 ассиста в 15 матчах бельгийского чемпионата.