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вторник, 04 мая 2021 22:59

Стало известно, сколько будет зарабатывать Моуриньо в "Роме"

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Стало известно, сколько будет зарабатывать Моуриньо в &quot;Роме&quot;
Жозе Моуриньо во второй раз возглавит итальянский клуб. Фото: Reuters

Португальский тренер 58-летний Жозе Моуриньо будет зарабатывать в "Роме" € 7 млн ​​за сезон.

Звездный тренер заработает в Италии за два года контракта €14 млн, сообщает Sky Sports.

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Моуриньо станет вторым самым высокооплачиваемым тренером в Серии А. Более зарабатывает только Антонио Конте. Наставник "Интера" имеет € 12 млн в год.

"Особенный" имеет опыт работы в Италии, когда два года возглавлял "Интер". За это время выиграл два скудетто и Лигу чемпионов.

Жозе Моуриньо подписал контракт с "Ромой" на два сезона, но начнет свою работу с нового сезона. Нынешний наставник команды Паулу Фонсека доработает до конца чемпионата.
В апреле "Тоттенхэм" уволил Моуриньо за неудовлетворительных результатов. До этого работал с "Порту", "Реалом", "Челси" и "МЮ.

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04
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