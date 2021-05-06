Стало известно, пустят ли на финал Лиги чемпионов зрителей

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Турции между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет со зрителями.
На "Олимпийский стадион" в Стамбуле сможет попасть около 25 тыс. фанатов, сообщает The Athletic.
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Болельщики "Челси" и "Манчестер Сити" получат по четыре тысячи билетов. Другая часть пропусков будет в свободной продаже.
По информации источника, зрителям, которые приедут в Турцию, могут понадобиться документы о вакцинации и отрицательный результат теста на Covid-19.
Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 29 мая на стадионе "Ататюрк Олимп" в Стамбуле. Турция должна была принять финальный матч турнира в 2020 году, но его перенесли в Лиссабон из-за пандемии коронавируса.
В 1/2 финала Лиги чемпионов "МС" обыграл ПСЖ, а "Челси" оказался сильнее "Реал".
Прошлогодним победителем турнира стала "Бавария" минимально одолела ПСЖ -1:0.
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