Стало известно, при каком условии Роналду покинет "Ювентус"

Криштиану Роналду выступает в Серии А уже третий сезон. Фото: REUTERS

Форвард "Ювентуса" 36-летний Криштиану Роналду покинет Турин, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Руководство итальянского клуба ни в коем случае не станет просить португальца уйти. Такое решение может принять только сам Роналду. Его решение будет зависеть от результатов команды, сообщает Calciomercato.com.

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Однако в случае выхода из "Юве" португалец понесет значительные финансовые потери, поскольку налоговые обязательства в Италии не такие высокие, как в других европейских странах.

Возвращение Роналду в "Реал" крайне маловероятно. Форвард может присоединиться к ПСЖ, если нападающий Килиан Мбаппе покинет клуб. Также игрок может уйти в "Манчестер Юнайтед". Не стоит исключать вариант с возвращением в "Спортинг".

Сейчас "Ювентус" занимает 3-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата, на одно 1 опережая идущий 4-ю "Аталанту". Отрыв от 5-го места - 3 балла. В текущем сезоне португалец провел 27 матчей в Серии А и забил 25 голов. За "Ювентус" Роналду выступает с 2018 года.