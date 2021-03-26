Стало известно, при каком условии Лунин покинет "Реал"

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УНИАН

"Реал" не будет препятствовать, если вратарь команды 22-летний Андрей Лунин захочет покинуть Мадридский клуб.

"Сливочные" продолжают рассчитывать на Лунина и будут рассматривать только варианты аренды, сообщает "Футбол 24".

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"Мадрид-прежнему рассчитывает на Лунина, но клуб готов выслушать все предложения при одном условии - если украинец сам попросит отпустить его. Правда, речь идет только о вариантах с арендой.

У "Реала" хочет продавать перспективного игрока, який остается ставкой на будущее. Пока "бланкос" не получали конкретных предложений", - сказал в комментарии изданию журналист Серхио Сантос.

Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. З это время украинский вратарь провел только 1 матч за "сливочных" в официальных матчах. В сезонах 2018/20 Лунин выступал на правах аренды в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".