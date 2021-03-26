Стало известно, при каком условии Лунин покинет "Реал"

 
Ексклюзивы
1/5
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 855
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 81
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 90
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 153
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 144
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 765
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 612
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 603
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Фото
Все фото
5
5
15
20
3
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Видео
Все видео
Победное возвращение Ибрагимовича и потеря очков Испанией: результаты матчей квалификации Кубка мира
Победное возвращение Ибрагимовича и потеря очков Испанией: результаты матчей квалификации Кубка мира
Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"
Португальский футболист забил в стиле звезды "Тоттенхэма"
Сенсация в Турции и разгром от сборной Чехии: результаты матчей квалификации Кубка мира
Сенсация в Турции и разгром от сборной Чехии: результаты матчей квалификации Кубка мира
Как сыграли соперники сборной Украины в отборе к Кукба мира
Как сыграли соперники сборной Украины в отборе к Кукба мира
Игрок "Лорьяна" забил фантастический гол в чемпионате Франции
Игрок "Лорьяна" забил фантастический гол в чемпионате Франции
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 90
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 765
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 288
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 72
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
пятница, 26 марта 2021 20:12

Стало известно, при каком условии Лунин покинет "Реал"

  Комментировать
Стало известно, при каком условии Лунин покинет &quot;Реал&quot;
Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УНИАН

"Реал" не будет препятствовать, если вратарь команды 22-летний Андрей Лунин захочет покинуть Мадридский клуб.

"Сливочные" продолжают рассчитывать на Лунина и будут рассматривать только варианты аренды, сообщает "Футбол 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Лунина хотела, чтобы Украина проиграла Франции - 0:8

"Мадрид-прежнему рассчитывает на Лунина, но клуб готов выслушать все предложения при одном условии - если украинец сам попросит отпустить его. Правда, речь идет только о вариантах с арендой.

У "Реала" хочет продавать перспективного игрока, який остается ставкой на будущее. Пока "бланкос" не получали конкретных предложений", - сказал в комментарии изданию журналист Серхио Сантос.

Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. З это время украинский вратарь провел только 1 матч за "сливочных" в официальных матчах.

В сезонах 2018/20 Лунин выступал на правах аренды в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, при каком условии Лунин покинет "Реал"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

УЕФА основал Кубок кубков

Самое читаемое
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 15273
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 5 Просмотров: 6534
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 6066
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19 Просмотров: 5598
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
5
 Просмотров: 5283
Спорт
Ахметов хочет оставить Каштру в "Шахтере" - источник
Ахметов хочет оставить Каштру в "Шахтере" - источник Просмотров: 126
Форвард сборной Украины перейдет во французский клуб
Форвард сборной Украины перейдет во французский клуб Просмотров: 387
"Боруссия" определилась с ценой на Холанда
"Боруссия" определилась с ценой на Холанда Просмотров: 216
Свитолина пожаловалась на травму руки
Свитолина пожаловалась на травму руки Просмотров: 72
Монзуль будет судить матчи квалификации Кубка мира
Монзуль будет судить матчи квалификации Кубка мира Просмотров: 144
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
5
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
Голосов: 99
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть