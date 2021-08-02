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Стало известно, почему Шевченко покинул сборную Украины

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Стало известно, почему Шевченко покинул сборную Украины
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: Gettyimages.com

Главный тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко покинул работу в национальной команде, потому что хочет работать на клубном уровне.

Шевченко пока не имеет вариантов продолжения карьеры, рассказал журналист Александр Денисов.

"У Шевченко контракт закончился вчера, 31 июля. Все деньги ему и его тренерскому штабу были выплачены по договору в полном объеме. Нет никаких финансовых или других причин, якобы стороны остались недовольны сотрудничеством между собой. Шевченко поблагодарил Андрея Павелко (руководитель УАФ. - Gazeta.ua) и всем, кто его поддерживал на посту.

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Еще до Евро Шевченко сказал, что ему интересно поработать в клубе. Я разговаривал с Андреем, он сказал, что пока не ведет переговоры с любым клубом, но подтвердил, что хочет попробовать свои силы в клубном футболе.

Комментарий президента УАФ Андрея Павелко будет завтра, 2 августа. Пост Шевченко был согласован с УАФ. Это не спонтанное решение. Де-юре заявление Шевченко означает, что новый контракт он подписывать не будет", - сказал журналист в эфире "Великого футбола ".

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года.

На Евро-2020/21 сборная Украины дошла до четвертьфинала, что является лучшим результатом для сборной Украины за всю историю.

Среди кандидатов на пост тренера сборной: Мирон Маркевич, Сергей Ребров, Алексей Михайличенко.

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