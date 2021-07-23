Стало известно, почему "Динамо" не может подписать Эрика Рамиреса

Киевское "Динамо" не может завершить трансфер венесуэльского форварда 22-летнего Эрика Рамиреса.

Стороны не могут согласовать личный контракт футболиста, пишет "Футбол 24".

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Рамирес хочет получать хорошую гарантированную зарплату. Клуб предлагает не высокий гарантированный доход, но хорошие бонусы за выигранные матчи, забитые голы и полученные трофеи.

Агенты футболиста хотят получить 25 процентов от последующей продажи своего клиента, а "Динамо" готово дать только 15%.

1 августа "Динамо" начнет новый сезон матчем с "Вересом".

Мирча Луческу сейчас располагает два форварда - Илью Шкурина и Владислава Супрягу. Последний может сменить клуб. Также в атаке может сыграть Беньямин Вербич.

Эрик Рамирес в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии в составе "ДАК 1904".