Стало известно, почему "Динамо" не может подписать Эрика Рамиреса

Киевское "Динамо" не может завершить трансфер венесуэльского форварда 22-летнего Эрика Рамиреса.
Стороны не могут согласовать личный контракт футболиста, пишет "Футбол 24".
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Рамирес хочет получать хорошую гарантированную зарплату. Клуб предлагает не высокий гарантированный доход, но хорошие бонусы за выигранные матчи, забитые голы и полученные трофеи.
Агенты футболиста хотят получить 25 процентов от последующей продажи своего клиента, а "Динамо" готово дать только 15%.
1 августа "Динамо" начнет новый сезон матчем с "Вересом".
Мирча Луческу сейчас располагает два форварда - Илью Шкурина и Владислава Супрягу. Последний может сменить клуб. Также в атаке может сыграть Беньямин Вербич.
Эрик Рамирес в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии в составе "ДАК 1904".
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