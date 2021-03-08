Стало известно, кто победил на выборах президента "Барселоны"

Жоан Лапорта будет руководить "Барселоной" 6 лет. Фото: Reuters

58-летний Жоан Лапорта стал новым президентом "Барселоны.

Лапорта одержал уверенную победу на выборах президента каталонского клуба. Испанский юрист набрал 57,63% голосов, сообщает официальный Twitter "Барселоны".

2-е место занял Виктор Фонт с результатом - 31,84%, а Тони Фрейша финишировал 3-м с результатом 9,13%. Соответственно, победителем стал Лапорта. Он будет президентом "Барсы" течение 6 лет.

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Новый президент обещал оставить в команде Лионеля Месси, контракт которого истекает летом 2021 года.

Функционер уже был президентом "Барслеона" с 2003 по 2009 год. Именно он назначил Франка Райкарда и Хосепа Гвардиолу главными тренерами, а также подписал Роналдинью. В период президентства Жоана за каталонцев дебютировал Месси.

Предыдущий президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу добровольно подал в отставку осенью 2020 года. Финансовое положение каталонцев затруднительно. Клуб имеет долгов на $1 млрд. В текущем сезоне "Барселона" идет 2-м месте отставая от лидера "Атлетико" на 3 очка. В Лиге чемпионов каталонцы были разгром в 1-м матче 1/8 турнира ПСЖ.