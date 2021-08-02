Стало известно, когда сборная Украины получит нового тренера

Сборная Украины по футболу получит нового тренера 9 августа.
Экс-наставник команды Андрей Шевченко не стал продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола.
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"Для сборной Украины будут искать нового главного тренера. 9 августа должен состояться исполком УАФ, на котором утвердят нового главного тренера сборной", - рассказал журналист Александр Денисов в эфире "Великого футбола".
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года.
На Евро-2020/21 сборная Украины дошла до четвертьфинала, что является лучшим результатом для сборной Украины за всю историю.
Среди кандидатов на пост тренера сборной: Мирон Маркевич, Сергей Ребров, Алексей Михайличенко.
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