Стало известно, когда сборная Украины получит нового тренера

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу получит нового тренера 9 августа.

Экс-наставник команды Андрей Шевченко не стал продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола.

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"Для сборной Украины будут искать нового главного тренера. 9 августа должен состояться исполком УАФ, на котором утвердят нового главного тренера сборной", - рассказал журналист Александр Денисов в эфире "Великого футбола".

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. На Евро-2020/21 сборная Украины дошла до четвертьфинала, что является лучшим результатом для сборной Украины за всю историю. Среди кандидатов на пост тренера сборной: Мирон Маркевич, Сергей Ребров, Алексей Михайличенко.