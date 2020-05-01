Стало известно, когда решится судьба Шевченко в сборной Украины

Контракт Андрея Шевченко с УАФ действует до июля 2020 года. Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о ситуации с новым контрактом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Соглашение тренера была рассчитана до конца Евро-2020, но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на следующее лето.

"Мы все не представляем сборной Украины на Евро 2021 без тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Но надо запастись терпением. Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию Исполнительного комитета УАФ( пройдет после окончания каратина). Именно исполком будет принимать это решение и определять, на какой срок будет заключен новый контракт.

Но я могу заверить всех болельщиков, а также футболистов сборной, мы сделаем все возможное, чтобы тренерский штаб Андрея Шевченко работал с национальной командой и в дальнейшем", - сказал Андрей Павелко в комментарии официальному сайту УАФ.

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Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Смог вывести национальную команду на Евро-2020 с первого места.