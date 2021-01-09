Стало известно, когда Коваленко переедет в Италию

Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера". Фото "Шахтер"

Переход полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко в "Аталанту" состоится летом текущего года. Об этом сообщает итальянский ресурс Calciomercato.it.

Ранее уже сообщалось о том, что Коваленко согласовал 5-летний контракт с "Аталантой". Открытым оставался лишь вопрос о том, когда состоится его переход – уже в январе или летом, после завершения сезона.

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Для того, чтобы подписать Коваленко сейчас, "Аталанте" пришлось бы договариваться с "Шахтером" по поводу компенсации. Итальянский клуб решил подписать игрока летом в качестве свободного агента.