Стал известен победитель Итогового турнира среди мужчин

Стефанос Циципас впервые выиграл Итоговый турнир. Фото: рейтер

Представитель Греции Стефанос Циципас стал победителем итогового турнира-2019 в Лондоне. В финале 21-летний грек в трех сетах обыграл Доминика Тима из Австрии.

Встреча длилась 2:00 и 37 минут. Том выиграл первый сет, обыграв Циципаса на тай-брейке. Во второй партии Стефанос не оставил сопернику шансов, сделав два брейка и победив 6: 2.

Судьбу третьего сета также определил тай-брейк. На этот раз сильнее был Циципас, который реализовал первый же матчбол, сообщает "Спортарена"

Итоговый турнир ATP. Финал

Стефанос Циципас (Греция) - Доминик Тим (Австрия) 2: 1 (6: 7 (6), 6: 2, 7: 6 (4))

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Для Циципаса это четвертый титул на турнирах ATP в карьере. Отметим, что Стефанос впервые играл на Итоговом турнире.