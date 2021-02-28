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воскресенье, 28 февраля 2021 14:42

Срна снова унизил "Динамо"

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Срна снова унизил &quot;Динамо&quot;
Дарио Срна был капитаном "Шахтера". Фото: Reuters

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой горняки сыграют с "Ромой".

– Когда доходишь до поздних этапов еврокубков, то хочешь избежать встреч с топовыми соперниками, но рано или поздно ты их все равно получишь. Поэтому я хотел "Динамо", "Гранаду", "Мольде", "Янг Бойз". Сообщает dynamomania.com

Но в итоге мы получили очень сильную "Рому", где работает наш бывший тренер. В последнее время нам везет на встречи с тренерами, которые оставили след в "Шахтере". Только что встречались с "Маккаби" Патрика фон Лиувена, а теперь вот будем играть с "Ромой" Паулу Фонсеки. Мы с ним уже обменялись сообщениями, договорились увидеться и вместе выпить кофе. Паулу Фонсека – не только мой друг, но и друг нашего клуба. Большой тренер, который с "Шахтером" выиграл семь трофеев за три года, а сегодня является коучем "Ромы". Мы дружим, но на поле друзей не бывает. Он будет биться за свою команду, мы – за свою. После второй игры посмотрим, кто окажется лучше, и обязательно поздравим друг друга.

"Рома" – хороший соперник, который входит в четверку лучших клубов Италии. Нас ждет очень тяжелый поединок, но мы за последнее время набрались много опыта, в том числе и наши молодые футболисты, играли в полуфинале Лиги Европы, поэтому шансы оцениваю как 50 на 50. Мы уже дважды играли в Италии под руководством Каштру, первый раз победили "Аталанту", а затем завершили вничью с "Интером". Дай бог, чтобы так продолжали и дальше.

Несмотря на принципиальность матчей с "Ромой", до них еще далеко, сейчас же нам нужно улучшать игру, постараться одолеть "Зарю", потом будут поединки с "Агробизнесом" в Кубке и "Олимпиком" в чемпионате. И только потом будем думать о "Роме" и готовиться, – сказал Срна.

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В 2016 году Дарио Срна стал известен тем, что перепел гимн "Динамо" с матами, но потом извинился за свое поведение.В том сезоне "Динамо" выиграло чемпионский титул.

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