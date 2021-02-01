"Спортинг" возобновил переговоры о трансфере Яремчука

Роман Яремчук пропустил последний тур из-за травмы. Фото "Гент"

"Спортинг" возобновил переговоры с "Гентом" о трансфере форварда сборной Украины Романа Яремчука.

Приоритетом для лиссабонцев был форвард "Браги" Паулиньо, но с клубом договориться не удалось. "Спортинг" вернулся к кандидатуре украинца.

Как сообщает Voetbal24, "Гент" и "Спортинг" уже начали обсуждать трансфер. Сообщалось, что бельгийцы захотят не менее 15 миллионов евро.

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В последней игре украинец участия не принимал из-за мышечной травмы.